Резников объяснил сколько Россия потеряла "подготовленных воинов" к объявлению мобилизации
До объявления мобилизации Россия, в войне против Украины, потеряла более 50 тысяч солдат. Более 100 тысяч "подготовленных воинов" получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью "Интерфакс-Украина".
Как объясняет Резников, решение России объявить мобилизацию было ожидаемым на фоне больших потерь в войне.
"Поскольку ее назвали "частичной" мобилизацией, логично сократить ее до "чмобилизации". Это была абсолютно ожидаемая мера и не была для нас новостью. Потому что мы точно знаем реальные потери российских войск", - объясняет министр.
Также Резников отметил, что Россия все это время теряла "подготовленных солдат" и сегодня пытается восполнить эти потери мобилизованными.
"Они (россияне - ред.) потеряли от 50 тысяч убитыми и по меньшей мере 100 тысяч ранеными. Причем это были подготовлены воины. Абсолютно логическая реакция военно-политического руководства Кремля - начать восполнять эти потери", - отметил министр.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет. Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн.
Генштаб уже отмечал, что Россия начала отправлять на войну против Украины мобилизованных граждан без подготовки.
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