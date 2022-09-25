Мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки, - Генштаб

Ілюстративне фото: мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки (Getty Images)

Військове командування РФ почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, ненавчених росіян направляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат. "Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов'язків", - наголошують у Генштабі.