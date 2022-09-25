Мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки, - Генштаб
Військове командування РФ почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, ненавчених росіян направляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.
"Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов'язків", - наголошують у Генштабі.
Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що призвати заплановано до 300 тисяч росіян.
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