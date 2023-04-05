Резніков пояснив, чому закрито інформацію про втрати ЗСУ
Під час війни важливо утримувати баланс між позитивними та негативними новинами. При цьому влада прийняла свідому політику щодо нерозголошення втрат України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю NV.
За словами Резнікова, постійні погані новини руйнують мораль та внутрішню стійкість людей, у такий спосіб руйнується і стійкість оборони.
"Для того, щоб перемогти, ось це відчуття єдності суспільства надважливе, і ворог намагається руйнувати його насамперед. Ця віра нас уже врятувала, бо був час, коли в нас не вірили навіть наші партнери, вони вважали, що через 72 години впаде Київ, уряд разом із президентом втечуть, парламент втече, ну і за три тижні всю країну окупують", - додав він.
Виходячи з цього, всі українські медіа намагаються давати позитивні новини, як про кількість втрат ворога.
"Ми не демонструємо і не говоримо, скільки і які в нас втрати. Це свідома політика, це ухвалене рішення і на рівні Генерального штабу та Ставки Верховного Головнокомандувача, парламенту та уряду", - зазначив він.
При цьому Резніком вважає, що влада правильно комунікує на теми вмотивованості та розуміння небезпеки.
Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдатів у районі Бахмута, що вичерпує їх наступальні можливості.
Крім того, у Міноборони зазначали, що на Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та Росії сягає 1 до 10.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.