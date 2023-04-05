Резников объяснил, почему закрыта информация о потерях ВСУ

Во время войны важно удерживать баланс между позитивными и негативными новостями. При этом власть приняла сознательную политику касаемо неразглашения потерь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью NV.

По словам Резникова, постоянные плохие новости разрушают мораль и внутреннюю стойкость людей, таким образом разрушается и устойчивость обороны.

"Для того, чтобы победить, вот это ощущение единства общества сверхважно, и враг пытается разрушать его в первую очередь. Эта вера нас уже спасла, потому что было время, когда в нас не верили даже наши партнеры, они считали, что через 72 часа падет Киев, правительство вместе с президентом убегут, парламент убежит, ну и через три недели всю страну оккупируют", - добавил он.

Исходя из этого все украинские медиа пытаются давать положительные новости, как про количество потерь врага.

"Мы не демонстрируем и не говорим, сколько и какие у нас потери. Это сознательная политика, это принятое решение и на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного Главнокомандующего, парламента и правительства", - отметил он.

При этом Резником считает, что власть правильно коммуницирует на темы мотивированности и понимания опасности.

Напомним, ранее Резников сообщал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

Кроме того, в Минобороны отмечали, что на Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10.

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