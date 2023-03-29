На Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та РФ сягає 1 до 10, - Маляр

Під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше військових, ніж Україна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

"На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника", - написала вона.

При цьому Маляр підкреслила, що у росіян втрати більші навіть при тому, що у них перевага за кількістю особового складу та озброєння.

За її словами, у противника були більші втрати і в 2014-2015. Проте зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на користь України.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - додала вона.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що окупанти щодня втрачають у середньому 500 вбитими або пораненими солдат у районі Бахмуту, що вичерпує їхні наступальні можливості.

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