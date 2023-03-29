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Втрати росіян божевільні. Резніков пояснив, чому важливо обороняти Бахмут

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Україна, Середа 29 березня 2023 15:41
Втрати росіян божевільні. Резніков пояснив, чому важливо обороняти Бахмут Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

За день наступу на Бахмутському напрямку росіяни втрачають близько півтисячі солдат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Їхні (росіян - ред.) втрати божевільні. Наші військові вважають, що тільки на Бахмутському напрямку, росіяни втрачають у середньому 500 вбитих або поранених на день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості", - повідомив міністр.

Звідси, за словами Резнікова, виходить принципове рішення українського командування: утримувати Бахмут попри власні втрати, тому що його захист обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту.

Відповідаючи на думку деяких військових експертів, що не варто обороняти Бахмут за будь-яку ціну, міністр оборони пояснив, що українським військовим в обороні Бахмуту допомагає навіть рельєф місцевості.

"Я б порадив уважно подивитися на карту. Місто та пагорби, які поряд з ним, це зручна місцевість для оборони. Якби ми відмовилися від нього, це означало б, що треба оборонятися в іншому місці, де вже немає такої зручної форми місцевості", - додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо втримати Бахмут.

Раніше ми писали, що ЗСУ провели успішну операцію під Бахмутом.

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