Резніков потролив росіян за вибухи на аеродромах: "Бавовнятко" знову бавиться

"У мене є вже стала відповідь на це (вибухи на аеродромах РФ - ред.). Дуже часто росіяни палять в місцях, які заборонені для паління та є небезпечними. Так було в аеропорту в Джанкої, так було в них і в портах, де зберігаються кораблі. Теж саме сталося й там. Просто "Бавовнятко" бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", - зазначив Резніков.

Вибухи на аеродромах Росії

Нагадаємо, вчора, 5 грудня на російських аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" в Рязані пролунали вибухи.

Тоді росіяни заявили про так звану "атаку українськими безпілотниками". Стало відомо, що внаслідок інциденту було пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3 (саме такі літаки, зокрема, атакують мирні міста України ракетами).

Сьогодні ж стало відомо і про пожежу на російському аеродромі в Курську.

Як наголосив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, підтвердити чи спростувати причетність України до цих вибухів поки що неможливо.

При цьому міжнародні аналітики зазначають, що вибухи на стратегічно важливих аеродромах Росії можуть зірвати кампанію кремля щодо масованих ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України.

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