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Резников потролил россиян за взрывы на аэродромах: "Бавовнятко" снова играется

Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах". Такое случилось и в последние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"У меня есть уже постоянный ответ на это (взрывы на аэродромах РФ - ред.). Очень часто россияне курят в местах, которые запрещены для курения и опасны. Так было в аэропорту в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же самое произошло и там. Просто "Бавовнятко" играется, как только видит, что кто-то нарушает правила курения", - отметил Резников.

Взрывы на аэродромах России

Напомним, вчера, 5 декабря на российских аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязани раздались взрывы.

Тогда россияне заявили о так называемой "атаке украинскими беспилотниками". Стало известно, что в результате инцидента были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3 (именно такие самолеты, в частности, атакуют мирные города Украины ракетами).

Сегодня же стало известно и о пожаре на российском аэродроме в Курске.

Как подчеркнул представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, подтвердить или опровергнуть причастность Украины к этим взрывам пока невозможно.

При этом международные аналитики отмечают, что взрывы на стратегически важных аэродромах России могут сорвать кампанию кремля по массированным ракетным ударам по объектам инфраструктуры Украины.

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