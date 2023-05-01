Резніков попросив у Японії засоби для глушіння російських дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Kyodo News .

Міністр зазначив, що розуміє нейтралітет Японії у сферах, де пацифістська Конституція країни забороняє їй надавати зброю, аби допомогти Україні у боротьбі проти Росії.

"Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно", - сказав він, попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, Японія надасть 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури в Україні.

Окрім того, Японія виділить 23 млн доларів на покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

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