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Резников попросил у Японии средства для глушения российских дронов

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Понедельник 01 мая 2023 13:57
Резников попросил у Японии средства для глушения российских дронов Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина просит Японию предоставить оборудование для глушения российских беспилотников для улучшения защиты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью Kyodo News.

Министр отметил, что понимает нейтралитет Японии в областях, где пацифистская Конституция страны запрещает ей предоставлять оружие, чтобы помочь Украине в борьбе против России.

"Но вы очень, очень современная страна со средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо", - сказал он, попросив Японию предоставить оборудование, которое глушило бы российские беспилотники и не давало им атаковать гражданскую инфраструктуру.

Напомним, Япония выделит 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры в Украине.

Кроме того, Япония выделит 23 млн долларов на покрытие военных рисков при инвестициях в Украину.

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Япония Алексей Резников Министерство обороны РФ
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