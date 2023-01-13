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Резніков озвучив щоденні втрати України та Росії у війні

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони складають лише десяту частину цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Моноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ВВС.

отрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

"Весна - найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми теж повинні бути готові до старту", - підсумував глава Міноборони.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення втрати російської сторони складають на сьогодні вже близько 114 130 військових убитими.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де зараз точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.

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Олексій РезніковВійська РФВійна Росії проти України