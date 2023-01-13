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Резников озвучил ежедневные потери Украины и России в войне

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия ежедневно теряет в войне около 500-600 военных. Если говорить об украинских потерях, то они составляют лишь десятую часть этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Монобороны Алексея Резникова в интервью BBC.

нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ожидает поставок западного оружия.

"Весна - лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту", - подытожил глава Минобороны.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения потери российской стороны составляют на сегодняшний день уже около 114 130 военных убитыми.

Добавим, как сообщили в Офисе президента, потери россиян под Бахмутом и Соледаром, где сейчас ведутся самые жестокие бои, могут достигать 20 тысяч.

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Алексей РезниковВойска РФВойна России против Украины