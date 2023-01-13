Резніков озвучив щоденні втрати України та Росії у війні

Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони складають лише десяту частину цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Моноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ВВС.

Як пише видання Резніков стверджує що "приблизно 500 або 600" російських бійців щодня вбивають по всій країні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього.

Міністр вважає, що росіяни можуть намагатися зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході.

Резніков додав, що Україні п отрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

"Весна - найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми теж повинні бути готові до старту", - підсумував глава Міноборони.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення втрати російської сторони складають на сьогодні вже близько 114 130 військових убитими.

Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де зараз точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.

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