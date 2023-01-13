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Резников озвучил ежедневные потери Украины и России в войне

Новина українською →
Киев, Пятница 13 января 2023 11:31
Резников озвучил ежедневные потери Украины и России в войне Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия ежедневно теряет в войне около 500-600 военных. Если говорить об украинских потерях, то они составляют лишь десятую часть этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Монобороны Алексея Резникова в интервью BBC.

Как пишет издание, Резников утверждает, что "примерно 500 или 600" российских бойцов ежедневно убивают по всей стране, тогда как Украина теряет десятую часть этого.

Министр считает, что россияне могут пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые они уже оккупировали на юге и востоке.

Резников добавил, что Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ожидает поставок западного оружия.

"Весна - лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту", - подытожил глава Минобороны.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения потери российской стороны составляют на сегодняшний день уже около 114 130 военных убитыми.

Добавим, как сообщили в Офисе президента, потери россиян под Бахмутом и Соледаром, где сейчас ведутся самые жестокие бои, могут достигать 20 тысяч.

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