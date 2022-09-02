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Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции усиление украинских войск

Фото: министр обороны Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню усиление украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Так, министры обороны Украины и Франции сегодня провели телефонный разговор.

"Мы обсуждали новые идеи по усилению способности ВСУ. Также лично хочу поблагодарить вас за творческие подходы. Франция знает, что нужно для победы в войне за свободу", - отметил Резников.

Напомним, ранее постоянный представитель французского государства в Совете Безопасности ООН Николя де Ривьера заявил, что не уверен, что Украине удастся вернуть все свои территории, которые оккупировала РФ.

Также во Франции считают, что в вопросе возможных визовых санкций следует различать обычных россиян и виновников войны против Украины.

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УкраинаФранцияАлексей Резников