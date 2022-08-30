Визовый вопрос: во Франции призвали различать обычных россиян и виновников войны
Во Франции считают, что в вопросе возможных визовых ограничений следует различать обычных граждан РФ и виновников войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны, которое приводит elPeriodico.
"Необходимо уметь отличать тех, кто воюет, во главе с президентом России и его окружением, и российских граждан, художников, студентов, журналистов. Первые ответственны за войну, остальные нет", - заявила она.
Колонна также добавила, что "необходимо сохранять связи с теми, кто не ответственен за вторжение в Украину".
Напомним, ранее стало известно, что Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.
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