Визовый вопрос: во Франции призвали различать обычных россиян и виновников войны

Во Франции считают, что в вопросе возможных визовых ограничений следует различать обычных граждан РФ и виновников войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны, которое приводит elPeriodico .

"Необходимо уметь отличать тех, кто воюет, во главе с президентом России и его окружением, и российских граждан, художников, студентов, журналистов. Первые ответственны за войну, остальные нет", - заявила она.

Колонна также добавила, что "необходимо сохранять связи с теми, кто не ответственен за вторжение в Украину".