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Визовый вопрос: во Франции призвали различать обычных россиян и виновников войны

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 20:34
Визовый вопрос: во Франции призвали различать обычных россиян и виновников войны Фото: Катрин Колонна, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во Франции считают, что в вопросе возможных визовых ограничений следует различать обычных граждан РФ и виновников войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны, которое приводит elPeriodico.

"Необходимо уметь отличать тех, кто воюет, во главе с президентом России и его окружением, и российских граждан, художников, студентов, журналистов. Первые ответственны за войну, остальные нет", - заявила она.

Колонна также добавила, что "необходимо сохранять связи с теми, кто не ответственен за вторжение в Украину".

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

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