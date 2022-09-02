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Во Франции сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все оккупированные Россией территории

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 00:18
Во Франции сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все оккупированные Россией территории Фото: Во Франции сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все оккупированные Россией территории (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во Франции не уверены, что Украине удастся вернуть все свои территории, которые оккупировала Россия. В то же время там сомневаются в прекращении огня в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu, которое обнародовало заявление постоянного представителя французского государства в Совете безопасности ООН Николя де Ривьера.

Дипломат "боится", что боевые действия "продлятся еще некоторое время".

"Не думаю, что прекращение огня наступит в ближайшее время. Я немного скептически отношусь к способности Украины вернуть свои утраченные территории", - сказал де Ривьер.

Кроме этого, он добавил, что "был бы удивлен, если бы Украина могла выгнать россиян из Донбасса или Крыма".

Напомним, несмотря на любые высказывания и заявления, которые звучат из Европы, ВСУ беспощадно уничтожают российских оккупантов.

Более того, наши воины продолжают наступательные операции на юге Украины, подкрепленные интенсивными дальними ударами по пунктам управления и тылового обеспечения врага.

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