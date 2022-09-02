Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції посилення українських військ

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських бійців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.
Так, міністри оборони України і Франції сьогодні провели телефонну розмову.
"Ми обговорювали нові ідеї щодо посилення спроможності ЗСУ. Також особисто хочу подякувати вам за творчі підходи. Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу", - зазначив Резніков.
Нагадаємо, раніше постійний представник французької держави у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єра заявив, що не впенений, що Україні вдасться повернути всі свої території, які окупувала РФ.
Також у Франції вважають, що в питанні можливих візових санкцій слід розрізняти звичайних росіян і винуватців війни проти України.
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