Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции усиление украинских войск

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter .

"Мы обсуждали новые идеи по усилению способности ВСУ. Также лично хочу поблагодарить вас за творческие подходы. Франция знает, что нужно для победы в войне за свободу", - отметил Резников.

Так, министры обороны Украины и Франции сегодня провели телефонный разговор.

Напомним, ранее постоянный представитель французского государства в Совете Безопасности ООН Николя де Ривьера заявил, что не уверен, что Украине удастся вернуть все свои территории, которые оккупировала РФ.

Также во Франции считают, что в вопросе возможных визовых санкций следует различать обычных россиян и виновников войны против Украины.

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