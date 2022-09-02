ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции усиление украинских войск

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 18:57
Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции усиление украинских войск Фото: министр обороны Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню усиление украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Так, министры обороны Украины и Франции сегодня провели телефонный разговор.

"Мы обсуждали новые идеи по усилению способности ВСУ. Также лично хочу поблагодарить вас за творческие подходы. Франция знает, что нужно для победы в войне за свободу", - отметил Резников.

Напомним, ранее постоянный представитель французского государства в Совете Безопасности ООН Николя де Ривьера заявил, что не уверен, что Украине удастся вернуть все свои территории, которые оккупировала РФ.

Также во Франции считают, что в вопросе возможных визовых санкций следует различать обычных россиян и виновников войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Франция Алексей Резников
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их