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Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції посилення українських військ

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П'ятниця 02 вересня 2022 18:57
Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції посилення українських військ Фото: міністр оборони Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню посилення українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

Так, міністри оборони України і Франції сьогодні провели телефонну розмову.

"Ми обговорювали нові ідеї щодо посилення спроможності ЗСУ. Також особисто хочу подякувати вам за творчі підходи. Франція знає, що потрібно для перемоги у війні за свободу", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше постійний представник французької держави у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єра заявив, що не впенений, що Україні вдасться повернути всі свої території, які окупувала РФ.

Також у Франції вважають, що в питанні можливих візових санкцій слід розрізняти звичайних росіян і винуватців війни проти України.

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