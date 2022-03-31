Резников обсудил с Эрдоганом российские военные преступления против мирного населения Украины
Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. В частности, были обсуждены преступления России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.
По его словам, была обсуждена ситуация на передовой и военные преступления России против мирных украинцев.
"Обсуждено с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом подробности о ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, которую оказывает #Турция, включая политическую и дипломатическую", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Резников призвал жителей ОРДЛО уклоняться от насильственной мобилизации РФ.
Также мы писали, что Резников призвал международных партнеров проверять "помощников", которые обращаются за военным оружием.
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