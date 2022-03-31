Резников обсудил с Эрдоганом российские военные преступления против мирного населения Украины

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. В частности, были обсуждены преступления России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

По его словам, была обсуждена ситуация на передовой и военные преступления России против мирных украинцев.

"Обсуждено с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом подробности о ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, которую оказывает #Турция, включая политическую и дипломатическую", - говорится в сообщении.