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Резников обсудил с Эрдоганом российские военные преступления против мирного населения Украины

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Четверг 31 марта 2022 21:11
Резников обсудил с Эрдоганом российские военные преступления против мирного населения Украины Резников провел переговоры с Ордоганом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. В частности, были обсуждены преступления России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

По его словам, была обсуждена ситуация на передовой и военные преступления России против мирных украинцев.

"Обсуждено с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом подробности о ситуации на передовой, российские военные преступления против мирного населения и повреждения инфраструктуры. Я ценю всю поддержку, которую оказывает #Турция, включая политическую и дипломатическую", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Резников призвал жителей ОРДЛО уклоняться от насильственной мобилизации РФ.

Также мы писали, что Резников призвал международных партнеров проверять "помощников", которые обращаются за военным оружием.

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