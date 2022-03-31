Резніков обговорив з Ердоганом російські військові злочини проти мирного населення України
Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом. Зокрема, було обговорено злочини Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.
За його словами, було обговорено ситуацію на передовій та військові злочини Росії проти мирних українців.
"Обговорено з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом подробиці про ситуацію на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає #Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Резніков закликав жителів ОРДЛО ухилятися від насильницької мобілізації РФ.
Також ми писали, що Резніков закликав міжнародних партнерів перевіряти "помічників", які звертаються за військовою зброєю.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!