Резников призвал жителей ОРДЛО уклоняться от насильственной мобилизации РФ: сохраните жизнь

Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Он призвал любыми путями избегать российской насильственной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Резникова в Facebook.

"Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сложил оружие - в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное - избежать непоправимого и сохранить жизнь", - призвал Резников.

Полный текст обращения Алексея Резникова:

"Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса.

Обращаюсь к жителям временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас надо защитить".

Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины в целом - но и для вас. Для ваших близких и соседей.

Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули.

В последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Мы знаем, и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются.

Мобилизованные из "ДНР" и "ЛНВ" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы лишь расходный материал.

Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО уйдет на тысячи.

"Защитники" из России сейчас уничтожают Мариуполь. В прямом смысле. Весь город. Русские уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения на Луганщине. Московские орды "освобождают" регион от школ, больниц, дорог, предприятий. "Освобождают" Донецкую и Луганскую области от дончан и луганчан.

Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устроит?

Вы, наверное, видите, что планы русских идут прахом. Украинские воины уже уничтожили более 15 тысяч российских солдат. Россия проиграет эту войну и впадет в хаос. Ей будет точно не до вас.

Хочу сказать.

Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас за своих.

Если вы не совершали преступления - вам ничего не угрожает. С каким-то разногласиями разберемся позже. Вся нага страна - это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины.

Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь.

Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

Все, кто уже сложил оружие-в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное - избежать непоправимого и сохранить жизнь.

Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись - убегайте. Или сдайтесь. Только очень быстро.

Действительное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете взять в плен русского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет.

Те, кто совершил преступления, после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам потребуются рабочие руки для восстановления Донбасса после очистки его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким.

Это ваш шанс.

Обращаюсь к матерям, женам, подругам тех, кто может попасть в лапы русских захватчиков.

Хороните ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце.

Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас мучает война. Вместе мы сделаем это быстрее.

Помните, время идет.

После зверств России в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь всех интервентов и их пособников каленым железом.

Не окажется среди них.

Не ошибитесь", - написал Резников.