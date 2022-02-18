Резников об обострении на Донбассе: наша задача обуздать эту аномалию

"Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что было с начала года и наша задача укротить эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации", - отметил Резников.

По его словам, с 1 января по 16 февраля включительно по линии соприкосновения со стороны временно оккупированных Россией территорий было зафиксировано 107 обстрелов позиций наших воинов и 4 обстрела населенных пунктов.

"Обычно фиксировалось от 2 до 5 нарушений в сутки, были периоды по несколько дней, когда не фиксировалось ни одного обстрела. В то время как за прошедшие сутки, 17 февраля враг произвел 60 обстрелов, из которых 43 из запрещенного оружия", - подчеркнул Резников.

Он предположил, что одной из причин этой массированной провокации именно вчера было проведение заседания Совета безопасности ООН, посвященное именно минским договоренностям.

"Это традиционная тактика российской стороны. Всегда перед заседанием ТКГ, встречами нормандского формата, перед любыми важными международными событиями, касающимися российско-украинской войны, устраиваются какие-то инциденты, чтобы сформировать фон, который российская сторона считает выгодным", - резюмировал министр.