Рєзніков про загострення на Донбасі: наше завдання приборкати цю аномалію

"Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що було з початку року і наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації", - зазначив Резніков.

За його словами, з 1 січня по 16 лютого включно по лінії дотику з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів.

"Зазвичай фіксувалося від 2 до 5 порушень на добу, були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу. Натомість за минулу добу, 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї", - зауважив Резніков.

Він припустив, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене саме мінським домовленостям.

"Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням ТКГ, зустрічами нормандського формату, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним", - резюмував міністр.