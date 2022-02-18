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Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 08:12
Обострение на Донбассе. Боевики за сутки 60 раз нарушили "тишину", утром снова стреляют Фото: на Донбассе обострение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе вчера началась новая фаза обострения, за сутки боевики 60 раз нарушили "тишину". С утра 18 февраля зафиксированы уже 6 нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, среди которых: Водяное, Луганское, Светлодарск, Марьинку, Пески, Авдеевку, Широкино. Также был зафиксирован беспилотник оккупантов "Орлан-10".

Один украинский военный получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное. В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

С начала суток, 18 февраля, боевики шесть раз нарушили "тишину", 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, обстреляны следующие населенные пункты: Болотене, Ногнатовка, дважды Старогнатовку, Чермалик, Шумы. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий боевиков нет.

Напомним, что 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.

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