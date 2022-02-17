Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад, есть пострадавшие
Сегодня, 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гуманитарной миссии "Пролиска".
"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, две сотрудницы учреждения получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.
Фото: в Станице Луганской боевики обстреляли детсад (фото facebook.com/proliskamission)
Обновлено 11:15. По данным штаба ООС, также повреждена и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без света.
Кроме того, военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, а сегодня было зафиксировано два нарушения, боевики применили тяжелую артиллерию.
Добавим, 15 февраля боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Вместе с тем, днем ранее двое украинских военных получили ранения.