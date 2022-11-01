Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ

"Відмінна зустріч. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", - зазначив посадовець.

Резніков і Чорнохова також обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та техніки Україні, можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони.

Своєю чергою чеська міністерка оборони вказала, що взяла участь у першій міжурядова консультація двох держав, де обговорювалася подальша гуманітарна та військова допомога у боротьбі з російською агресією та участь Чехії у післявоєнному відновленні України.

"Я висловила нашу чітку підтримку Олексію Резнікову та зробила йому "подарунок для Путіна", - додала Чернохова.