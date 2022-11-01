Резніков обговорив з міністеркою оборони Чехії проєкти щодо посилення спроможностей ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков 31 жовтня провів зустріч зі своєю чеською колегою Яною Черноховою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського Міноборони.
"Відмінна зустріч. На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", - зазначив посадовець.
Резніков і Чорнохова також обговорили ситуацію на фронті, постачання озброєння та техніки Україні, можливості розширення проєктів у сфері протиповітряної оборони.
Своєю чергою чеська міністерка оборони вказала, що взяла участь у першій міжурядова консультація двох держав, де обговорювалася подальша гуманітарна та військова допомога у боротьбі з російською агресією та участь Чехії у післявоєнному відновленні України.
"Я висловила нашу чітку підтримку Олексію Резнікову та зробила йому "подарунок для Путіна", - додала Чернохова.
Нагадаємо, до Києва з візитом приїхав прем'єр Чехії Петро Фіала.
Глава чеського уряду підписав із президентом Володимиром Зеленським спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.
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