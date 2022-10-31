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Чехія підписала декларацію про перспективу вступу України до НАТО

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Понеділок 31 жовтня 2022 20:16
Чехія підписала декларацію про перспективу вступу України до НАТО Фото: прем'єр Чехії Петр Фіала та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, документ визначає пріоритетні напрямки співпраці між Україною та Чехією у рамках євроатлантичного курсу нашої держави.

"З підписанням документа на рівні президента України та прем'єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови", - деталізують в ОП.

Також у декларації окремо зафіксовано намір Чехії продовжувати всебічну допомогу Україні.

За словами Зеленського, це перший документ, який підписує наша країна з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Ми зафіксували цю декларацію, яка посилюватиме співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу, як тільки дозволять умови", - заявив президент.

Зазначимо, що схожий процес підписання декларацій відбувався перед тим, як Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. За допомогою таких нормативно-правових актів країни ЄС підтверджували свою прихильність європейській інтеграції нашої країни. Тоді в цьому процесі брав активну участь Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у понеділок, 31 жовтня, на тлі масованих обстрілів України до Києва з офіційним візитом приїхав прем'єр Чехії Петр Фіала.

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