Резников обсудил с министром обороны Чехии проекты по усилению возможностей ВСУ

Министр обороны Алексей Резников 31 октября провел встречу со своей чешской коллегой Яной Черноховой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского Минобороны.
"Отличная встреча. В повестке дня: 50+ проектов по усилению украинской армии с участием Чехии", - отметил чиновник.
Резников и Чернохова также обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и техники Украине, возможности расширения проектов в сфере противовоздушной обороны.
В свою очередь чешский министр обороны указала, что приняла участие в первой межправительственной консультации двух государств, где обсуждалась дальнейшая гуманитарная и военная помощь в борьбе с российской агрессией и участие Чехии в послевоенном восстановлении Украины.
"Я выразила нашу четкую поддержку Алексею Резникову и сделала ему "подарок для Путина", - добавила Чернохова.
Напомним, в Киев с визитом приехал премьер Чехии Петр Фиал.
Глава чешского правительства подписал с президентом Владимиром Зеленским совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
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