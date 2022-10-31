В Україну з візитом приїхав прем'єр Чехії

На тлі масованого обстрілу до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фіали у Twitter .

Sme v Kyjeve, котрий і сьогодні ránо čelil ruським raketовим útokам. Čeká нас низка пороків з ukrajinськими priateľами. Віримо, що принесу конкретні výsledky. Ukrajinci борються не тільки за свою krajinu, але й за всю Європу. Наш лад повинен витримати. pic.twitter.com/drCtOIE693

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватись", - написав він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україну відвідали десятки політиків, президентів різних країн та важливих чиновників. Перший офіційний візит європейських лідерів відбувся 15 березня. До Києва приїхали прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії – Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша.

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