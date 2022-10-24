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Резніков обговорив з главою Пентагону провокації Росії та нову допомогу

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін під час телефонної розмови обговорили провокацію Росії з "брудною бомбою" та новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

Резніков оцінив "нульову терпимість" США до шантажу Росії.

"Була продуктивна розмова з моїм другом Ллойдом Остіном. Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульову терпимість до шантажу. Ми також обговорили наступний пакет допомоги США", - повідомив міністр.

"Брудна бомба" Шойгу

У неділю, 23 жовтня, Шойгу провів телефонну розмову з колегами з Франції, Туреччини, Британії та США, під час яких розповів їм про нібито підготовку України "провокацій" із використанням "брудної бомби".

За даними ISW, таким чином, міністр оборони Росії намагався сповільнити чи зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.

"Попередження" Шойгу не переконали Сполучені Штати, Великобританію та Францію, після чого вони засудили його за спробу обмовити Київ.

Резніков своєю чергою повідомив колегам, що Україна відкрита для моніторингових місій.

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