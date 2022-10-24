Резников обсудил с главой Пентагона провокации России и новую помощь

Резников оценил "нулевую терпимость" США к шантажу России.

"Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нулевую терпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США", - сообщил министр.

"Грязная бомба" Шойгу

В воскресенье, 23 октября, Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовке Украины "провокаций" с использованием "грязной бомбы".

Согласно данным ISW, таким образом, министр обороны России пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

"Предупреждения" Шойгу не убедили Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.

Резников в свою очередь сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий.