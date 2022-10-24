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Резніков обговорив з союзниками брехливу заяву Шойгу щодо "брудної бомби"

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Понеділок 24 жовтня 2022 11:09
Резніков обговорив з союзниками брехливу заяву Шойгу щодо "брудної бомби" Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив брехливу заяву Росії щодо "брудної бомби" зі своїми іноземними колегами. Україна відкрита для моніторингових місій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"Поспілкувався з міністрами оборони Франції - Себастяном Лекорню, Туреччини - Хулусі Акаром й Британії - Беном Уолессом. Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони Росії (Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, - ред.). Я відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії", - написав Резніков.

"Брудна бомба" Шойгу

23 жовтня Шойгу провів телефонні розмови з колегами з Франції, Туреччини, Британії й США, під час яких розповів їм про нібито підготовку України до "провокації" з використанням якоїсь "брудної бомби".

Згідно з даними ISW, таким чином міністр оборони Росії намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.

Зрештою казки Шойгу не переконали Сполучені Штати, Велику Британію та Францію, після чого вони засудили його за спробу обмовити Київ.

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