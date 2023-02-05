Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА: Потреби вимірюються сотнями тисяч
Нині дуже важливо підтримувати український ринок безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів широкого спектру застосування - повітря-земля-вода.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час зустрічі з розробниками та виробниками БПЛА.
"Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні безпілотники), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - пояснив посадовець.
Резніков підкреслив, що наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч дронів різних модифікацій.
"Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", - вказав міністр.
Він додав, що незалежність ВПК - це фактор обороноздатності країни. І сьогодні одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток та підтримка українського ринку безпілотників.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний схвалив рішення щодо створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.
Детальніше про те, які сучасні дрони одержують українські військові від партнерів, - читайте у підбірці РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.