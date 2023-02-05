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Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА: Потреби вимірюються сотнями тисяч

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Неділя 05 лютого 2023 00:46
Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА: Потреби вимірюються сотнями тисяч Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Нині дуже важливо підтримувати український ринок безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів широкого спектру застосування - повітря-земля-вода.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час зустрічі з розробниками та виробниками БПЛА.

"Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні безпілотники), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - пояснив посадовець.

Резніков підкреслив, що наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч дронів різних модифікацій.

"Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", - вказав міністр.

Він додав, що незалежність ВПК - це фактор обороноздатності країни. І сьогодні одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток та підтримка українського ринку безпілотників.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний схвалив рішення щодо створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Детальніше про те, які сучасні дрони одержують українські військові від партнерів, - читайте у підбірці РБК-Україна.

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