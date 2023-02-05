Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА: Потреби вимірюються сотнями тисяч

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час зустрічі з розробниками та виробниками БПЛА.

"Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні безпілотники), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - пояснив посадовець.

Резніков підкреслив, що наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч дронів різних модифікацій.

"Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", - вказав міністр.

Він додав, що незалежність ВПК - це фактор обороноздатності країни. І сьогодні одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток та підтримка українського ринку безпілотників.