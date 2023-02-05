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Резников отметил важность поддержки украинского рынка БПЛА: Потребности измеряются сотнями тысяч

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Воскресенье 05 февраля 2023 00:46
Резников отметил важность поддержки украинского рынка БПЛА: Потребности измеряются сотнями тысяч Фото: Министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Сейчас очень важно поддерживать украинский рынок беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов широкого спектра применения - воздух-земля-вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в ходе встречи с разработчиками и производителями БПЛА.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные беспилотники), и о доставке б/к, эвакуации раненых и тому подобное", - пояснил чиновник.

Резников подчеркнул, что потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч дронов различных модификаций.

"Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", - указал министр.

Он добавил, что независимость ВПК - это фактор обороноспособности страны. И сегодня одним из ключевых направлений Минобороны есть развитие и поддержка украинского рынка беспилотников.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил решение о создании первых в мире ударных рот БПЛА в составе Вооруженных сил Украины.

Детальнее о том, какие современные дроны получают украинские военные от партнеров, - читайте в подборке РБК-Украина.

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