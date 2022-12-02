Резніков про листи з вибухівкою в Іспанії: Терор Росії не знає кордонів

Відповідальною за вибух на території посольства України в Мадриді та небезпечними листами в Іспанії є саме Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова, зроблену під час спільного брифінгу з його іспанською колегою Маргаритою Роблес 1 грудня.

"Пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони (росіяни - ред.) використовують терористичні засоби, щоб навести терор", - вказав посадовець.

Резніков наголосив, що окупанти намагаються припинити водопостачання та електрику в Україні, щоб ми були в холоді та темряві.

"Це означає виклик для всього світу. Росія - це держава-терорист, а її терор не знає кордонів", - додав глава Міноборони.