Резніков про листи з вибухівкою в Іспанії: Терор Росії не знає кордонів
Відповідальною за вибух на території посольства України в Мадриді та небезпечними листами в Іспанії є саме Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова, зроблену під час спільного брифінгу з його іспанською колегою Маргаритою Роблес 1 грудня.
"Пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони (росіяни - ред.) використовують терористичні засоби, щоб навести терор", - вказав посадовець.
Резніков наголосив, що окупанти намагаються припинити водопостачання та електрику в Україні, щоб ми були в холоді та темряві.
"Це означає виклик для всього світу. Росія - це держава-терорист, а її терор не знає кордонів", - додав глава Міноборони.
Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриті надійшов конверт, який вибухнув в руках коменданта.
Загалом в Іспанії виявили вже шість конвертів із вибухівкою.
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