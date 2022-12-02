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Резников о письмах со взрывчаткой в Испании: Террор России не знает границ

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Пятница 02 декабря 2022 05:17
Резников о письмах со взрывчаткой в Испании: Террор России не знает границ Фото: Министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Ответственной за взрыв на территории посольства Украины в Мадриде и опасными письмами в Испании является именно Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова, сделанное во время совместного брифинга с его испанской коллегой Маргаритой Роблес 1 декабря.

"Госпожа министер рассказала о взрывных листах, которые уже получают в Испании. Они (россияне - ред.) используют террористические средства, чтобы навести террор", - указал чиновник.

Резников подчеркнул, что оккупанты пытаются прекратить водоснабжение и электричество в Украине, чтобы мы были в холоде и темноте.

"Это означает вызов для всего мира. Россия - это государство-террорист, а ее террор не знает границ", - добавил глава Минобороны.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадрите поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт.

Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

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