Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ

По его мнению, формула Штайнмайера является фантастическим документом.

"У нас еще сразу началась зрада по формуле Штайнмайера. Но знаете, внимательно проанализировав, могу сказать - там нет ни одной зрады, это фантастический документ, просто супер", - отметил Резников.

Он уточнил, что в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое занимается мониторингом выборов, утверждают, что сначала должны приехать по приглашению правительства с оценочной миссией. Параллельно в ОРДЛО работали бы офицеры по безопасности, которые оценивали бы насколько безопасна ситуация для выборов и наблюдателей.

После чего наблюдатели запросили бы два письма от Украины с приглашением миссии на выборы с соответствующим мандатом и гарантиями безопасности. А безопасность должны гарантировать министр внутренних дел и премьер-министр.

"А теперь скажите мне, пожалуйста, а как мы это прогарантируем, если не будет контроля над границей, не будет по безопасности менеджмент организован, не будет разоружения, демилитаризации и так далее? Поэтому формула Штайнмайера - замечательная формула", - добавил Резников.