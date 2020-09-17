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"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса

Киев, Четверг 17 сентября 2020 22:37
"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса
Фото: Андрей Костин (скрин из видео)
Автор: Игорь Литвиненко

"Формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас обсуждается какие статьи закона будут изменены.

Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин в эфире "Право на владу".

"Мы согласились на то, что "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права",- сказал Костин.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может выполнить условия "формулы Штайнмайера", если это будет отвечать ее интересам.

При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

Отметим, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Согласно тексту формулы, соответствующий закон временно вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе документ будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.

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