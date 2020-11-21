В ТКГ сомневаются, что "формулу Штайнмайера" включат в закон об ОРДЛО

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Так называемую "формулу Штайнмайера" вряд ли успеют включить в закон об особом статусе Донбасса. Соответствующий проект еще не готов.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его словам, такой законопроект должен обсуждаться в политической подгруппе, а ее работу только разблокировали. Сегодня на повестке дня подгруппы - "План совместных шагов".

Он также уточнил, как формулу могут закрепить в законе.

"Мы можем внести "формулу Штайнмайера" в закон, но в таком формате: с границей, выводом вооруженных формирований и иностранных войск, и только потом выборами и тому подобное. Чтобы наши интересы были обеспечены", - отметил Арестович.

При этом, он подчеркнул, что российская сторона не готова идти на компромисс.

"Скорее всего мы его (закон о статусе Донбасса, - ред.) пролонгируем, но без включенной "формулы Штайнмайера". Потому что Россия не хочет ее обсуждать", - добавил Арестович.

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил продление закона о статусе Донбасса.

"Формула Штайнмаера" говорит о том, что закон об особом порядке самоуправления вступает в силу в день местных выборов в ОРДЛО. На постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам.