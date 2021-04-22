Резніков про формулу Штайнмаєра: там немає "зради", це фантастичний документ

На його думку, формула Штайнмаєра є фантастичним документом.

"У нас ще відразу почалася зрада по формулі Штайнмаєра. Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що в Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів, стверджують, що спочатку мають приїхати на запрошення уряду з оціночною місією. Паралельно в ОРДЛО працювали б офіцери з безпеки, які оцінювали б наскільки безпечна ситуація для виборів і спостерігачів.

Після чого спостерігачі запитали б два листи від України із запрошенням місії на вибори з відповідним мандатом і гарантіями безпеки. А безпеку мають гарантувати міністр внутрішніх справ і прем'єр-міністр.

"А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде з безпеки менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула", - додав Резніков.