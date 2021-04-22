RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Резніков про формулу Штайнмаєра: там немає "зради", це фантастичний документ

Автор: РБК-Україна

Так звана формула Штайнмаєра, яка регламентує проведення виборів на окупованому Донбасі та передачу контролю над територією Україні, є фантастичним документом. У ньому немає жодної "зради".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На його думку, формула Штайнмаєра є фантастичним документом.

"У нас ще відразу почалася зрада по формулі Штайнмаєра. Але знаєте, уважно проаналізувавши, можу сказати - там немає жодної зради, це фантастичний документ, просто супер", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що в Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яке займається моніторингом виборів, стверджують, що спочатку мають приїхати на запрошення уряду з оціночною місією. Паралельно в ОРДЛО працювали б офіцери з безпеки, які оцінювали б наскільки безпечна ситуація для виборів і спостерігачів.

Після чого спостерігачі запитали б два листи від України із запрошенням місії на вибори з відповідним мандатом і гарантіями безпеки. А безпеку мають гарантувати міністр внутрішніх справ і прем'єр-міністр.

"А тепер скажіть мені, будь ласка, а як ми це прогарантуємо, якщо не буде контролю над кордоном, не буде з безпеки менеджмент організований, не буде роззброєння, демілітаризації і так далі? Тому формула Штайнмаєра - чудова формула", - додав Резніков.

Нагадаємо, за домовленостями " нормандської четвірки", формула Штайнмаєра повинна бути внесена в українське законодавство. Однак востаннє закон про особливий статус продовжили, не закріпивши в ньому цю формулу.

Відповідно до формули Штайнмаєра, закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО набуває чинності в день місцевих виборів. На постійній основі він буде діяти, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли чесно і демократично за міжнародними стандартами. Її свого часу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасАлексей Резниковформула Штайнмаєра
Читайте також
Резніков: на окупованому Донбасі не менше 400 000 осіб з паспортами РФ
Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб, - Резніков
Прогноз погоди