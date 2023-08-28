Резніков про ядерну зброю РФ в Білорусі: ми ще не бачили фактів

Україна не має підтверджених даних щодо того, що Росія перекинула ядерне озброєння до Білорусі.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"За нашою інформацією, ми ще не бачили фактів (перекидання ядерки в РБ). І в мене є деякі сумніви, я поясню. Якби Росія дійсно прийняла рішення це зробити, вони б контролювали це самі. Якщо є ілюзії у глави Білорусі, що він буде це контролювати, він глибоко помиляється. Це буде привід для аншлюсу Білорусі повністю, якщо вони туди зайдуть з цим (росіяни зайдуть з ядеркою)", - сказав Резніков.

Він вважає, що розміщення ядерного озброєння є великим ризиком для незалежності Білорусі.

Резніков додав, що попри це, добре, що європейські друзі України, зокрема поляки та литовці, залишаються насторожі щодо цієї теми.

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. При цьому глава Кремля розповів про передачу білоруським військовим ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерну зброю.

Вже 25 травня Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Такої інформації не підтверджували ні країни Заходу, ні білоруські моніторингові канали.

Через місяць CNN з посиланням на неназваних представників американської розвідки повідомляло, що у США не сумніваються у переміщенні першої партії російської ядерної зброї до Білорусі.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія вже перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща нібито фіксує цей процес.

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