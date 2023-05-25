Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в Білорусь

Про це заявив Олександр Лукашенко, пише РБК-Україна з посиланням на BELTA .

"Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) мене поінформував, що сьогодні він підписав указ про наші дії з розміщення ядерної зброї в Білорусії. Йшлося про конкретний документ. Було ухвалено рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця зберігання та інше. Ми це зробили, тому вже почалося переміщення ядерних боєприпасів", - заявив Лукашенко.

Відповідаючи на питання, чи перебуває ядерна зброя вже в Білорусі Лукашенко відповів: "Можливо. Я приїду - подивлюсь".

Ядерна зброя в Білорусі

В кінці березня поточного року російський диктатор заявив про домовленість із Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант розпочала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва й Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, рішення про застосування розміщеної в Білорусі ядерної зброї прийматимуть у Москві