Резников о ядерном оружии РФ в Беларуси: мы еще не видели фактов

У Украины нет подтвержденных данных о том, что Россия перебросила ядерное вооружение в Беларусь.

"По нашей информации, мы еще не видели фактов (опрокидывание ядерки в РБ). И у меня есть некоторые сомнения, я объясню. Если бы Россия действительно приняла решение это сделать, они бы контролировали это сами. Если есть иллюзии у главы Беларуси, что он будет это контролировать, он глубоко ошибается. Это будет повод для аншлюса Беларуси полностью, если они туда зайдут с этим (россияне зайдут с ядеркой)", - сказал Резников.

Он считает, что размещение ядерного вооружения представляет большой риск для независимости Беларуси.

Резников добавил, что, несмотря на это, хорошо, что европейские друзья Украины, в частности поляки и литовцы, остаются настороже по этой теме.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. При этом глава Кремля рассказал о передаче белорусским военным ракетному комплексу "Искандер", который может нести ядерное оружие.

Уже 25 мая Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь. Такую информацию не подтверждали ни страны Запада, ни белорусские мониторинговые каналы.

Через месяц CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки сообщало, что в США не сомневаются в перемещении первой партии российского ядерного оружия в Беларусь.

Также президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия уже опрокидывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша вроде бы фиксирует этот процесс.

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