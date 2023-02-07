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Резніков анонсував багато хороших новин після переговорів з Пісторіусом

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Київ, Вівторок 07 лютого 2023 20:16
Резніков анонсував багато хороших новин після переговорів з Пісторіусом Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Незабаром буде оголошено багато добрих новин для України щодо військової допомоги від Німеччини.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center, про це голова Міноборони України Олексій Резніков заявив у ході спільного брифінгу з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі "Рамштайн". Незабаром буде ще одна в тому ж форматі, однак у Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не лише умови захисту нашого неба, а й кооперацію та у майбутньому та після перемоги", - розповів Резніков.

При цьому Пісторіус заявив, що обговорив з українським колегою варіанти прискорення виробництва боєприпасів для України, у тому числі для систем ППО.

"Я на своїй посаді близько 2 тижнів. Хочу висловити солідарність з Україною. Із захопленням та повагою я ставлюся до ваших людей та українських солдатів. Український солдат - рішучий. Не повинно бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", - додав голова Міноборони ФРН.

Нагадаємо, Пісторіус сьогодні, 7 лютого, відвідав Україну з робочим візитом.

Він уже провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та пообіцяв передати нашій країні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

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