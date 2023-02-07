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Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 19:55
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого Фото: Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові отримають до кінця лютого 2023 року ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони. Окрім цього Німеччина ще передасть танки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

За його словами, дане рішення було прийнято після його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. В ході бесіди було обговорено передачу Україні додаткового озброєння.

Так, до кінця лютого Україні буде передано ще більше керованих ракет для протиповітряної оборони, а також п'ять зенітних танків Gepard і ще п'ять інженерних танків Badger.

Окрім цього Україна отримає у березні п'ять танкових мостоукладачів Biber.

При цьому міністр оборони Німеччини заявив, що про постачання бойових літаків Україні не може бути й мови.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад сто старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Крім того, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн розраховує поставити 20-25 танків Leopard 1 в Україну цього року.

РБК-Україна розповідала, що відомо про танки Leopard 1 і чим вони відрізняються від узгоджених Leopard 2.

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Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
Пісторіус зустрівся із Зеленським та пообіцяв нові зенітки Gepard до кінця лютого
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