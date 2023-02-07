Резников анонсировал много хороших новостей после переговоров с Писториусом

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center , об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в ходе совместного брифинга с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Мы провели плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после встречи в формате "Рамштайн". Вскоре будет еще одна в том же формате, однако в Брюсселе. Будет много положительных новостей. Мы обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее и после победы", - рассказал Резников.

При этом Писториус заявил, что он обсудил с украинским коллегой варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в том числе для систем ПВО.

"Я на своей должности около 2 недель. Хочу выразить солидарность с Украиной. С восхищением и уважением я отношусь к вашим людям и украинским солдатам. Украинский солдат – решительный. Не должно быть сомнений, что мы и в будущем будем стоять на стороне Украины", - добавил глава Минобороны ФРГ.