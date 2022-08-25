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На День независимости оккупанты обстреляли 58 населенных пунктов, - МВД

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Киев, Четверг 25 августа 2022 11:15
На День независимости оккупанты обстреляли 58 населенных пунктов, - МВД Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В День независимости Украины российские войска активизировались. За сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он отметил, что 24 августа для России сакральная дата, которой они не могли бы не воспользоваться для своих зверских дел.

"Количество обстрелов населенных пунктов увеличилось. За минувшие сутки полиция зафиксировала обстрелы 58 населенных пунктов - это значительно большее количество обстрелов, чем мы обычно фиксируем. В результате таких обстрелов погибают и травмируются десятки человек", - заявил Енин.

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по поезду в Чаплино Днепропетровской области. Сегодня утром спасательно-поисковые работы завершились. В результате ракетных ударов погибли 25 человек, еще 31 - пострадал.

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