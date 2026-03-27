UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Режисер "Конотопської відьми" Іван Уривський став народним артистом України

18:17 27.03.2026 Пт
2 хв
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Івана Уривського та інших діячів культури
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Іван Уривський отримав звання "Народний артист України" (facebook.com.ivan.uryvskyi)

Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Іван Уривський отримав почесне звання "Народний артист України". Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з текстом документа, почесне звання присвоєно за "вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність".

Нагородження приурочене до Міжнародного дня театру. Окрім Івана Уривського, ордени та почесні звання отримали інші актори, режисери та керівники українських театрів.


Скриншот із указу президента України №276/2026

Що відомо про Івана Уривського

Іван Уривський народився 9 березня 1990 року у Кривому Розі. Він є випускником Київського національного університету культури і мистецтв (майстерня Ніни Гусакової). У Національному театрі імені Івана Франка режисер працює з 2020 року.

За свою кар'єру він здійснив понад 20 постановок на сценах Києва, Львова, Одеси, а також за кордоном - у Чехії та Литві.

Професійні здобутки та відзнаки:

  • Заслужений артист України (2020 рік).
  • Лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка за виставу "Конотопська відьма" (2024 рік).
  • Лауреат премії імені Леся Курбаса (2019 рік, вистава "Перехресні стежки").
  • Володар премії "Київська Пектораль" у номінаціях за найкращу режисерську роботу та найкращу камерну виставу (вистава "Лимерівна").
  • Лауреат премії "Дзеркало сцени" за найкращу виставу молодих режисерів (2017 рік, "Украдене щастя").
  • Володар Корони "Дня" за сучасну інтерпретацію та переосмислення української та західноєвропейської класики (2019 рік).

Раніше РБК-Україна писало, що The New York Times присвятив матеріал українській виставі "Конотопська відьма", яка стала культурним феноменом і збирає аншлаги. У публікації підкреслюють, що сюжет вистави перегукується з сучасною війною та настроями українців, допомагаючи глядачам осмислювати реальність через мистецтво.

Зазначимо, що після успіху в Україні театр гастролював із виставою у Європі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
